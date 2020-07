Le donne di Giorgia: cresce Fratelli d’Italia. «Con noi amministratori di valore»

MAGLIANO IN TOSCANA – Il fattore “M” continua ad attrarre e Fratelli d’Italia vede anche in Maremma nuove adesioni. La leadership di Giorgia Meloni (da qui il fattore “M”) è sempre più attrattiva e dopo l’ingresso in Fratelli d’Italia della consigliera comunale di Grosseto Francesca Pepi, altre tre donne delle istituzioni aderiscono al partito: si tratta di Mirella Pastorelli, vice sindaco comune Magliano in Toscana, Doriana Melosini, consigliere comunale Magliano in Toscana, Nadia Fedeli, consigliere comunale Magliano in Toscana. Le tre amministratrici di Magliano sono state presentate questa mattina dal coordinatore provinciale Fabrizio Rossi insieme a Federica Simoni, presidente circolo FdI Magliano in Toscana.

«Fratelli d’Italia sta crescendo – ha detto Rossi – ed è sempre più una forza politica credibile e coerente, ma anche in grado di rappresentare il cambiamento. Per questo in tanti in questo momento ci stanno contattando e chiedono di aderire al nostro partito, Noi però abbiamo deciso di aprire le porte sole alle persone di valore e le amministratrici di Magliano che oggi presentiamo lo sono».

All’iniziativa di presentazione delle nuove adesioni erano presenti anche il consigliere provinciale Bruno Ceccherini e l’assessore del comune di Orbeello Luca Minucci.