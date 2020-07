L’almanacco del Giunco: l’11 luglio nasce la Fiat e muore il magistrato Giorgio Ambrosoli

GROSSETO – Sabato 11 luglio, san Benedetto da Norcia abate patrono d’Europa, Giornata mondiale della popolazione, il sole sorge alle 5.45 e tramonta alle 20.55. Accadeva oggi:

1302 – Battaglia degli speroni dorati (Guldensporenslag in olandese) – le città fiamminghe battono il re di Francia.

1346 – Carlo IV di Lussemburgo viene eletto imperatore del Sacro Romano Impero.

1533 – Re Enrico VIII d’Inghilterra con l’arcivescovo Cranmer viene scomunicato da papa Clemente VII (la scomunica verrà tuttavia pubblicata tempo dopo).

1576 – Martin Frobisher avvista la Groenlandia.

1616 – Samuel de Champlain ritorna in Québec.

1690 – Battaglia del Boyne.

1740 – Gli ebrei vengono espulsi dalla Piccola Russia.

1750 – Halifax viene quasi completamente distrutta da un incendio.

1776 – Il Capitano James Cook inizia il suo terzo viaggio.

1804 – Durante un duello, il vice presidente statunitense Aaron Burr uccide il Segretario del tesoro Alexander Hamilton.

1811 – Lo scienziato italiano Amedeo Avogadro spedisce i suoi scritti al Journal de Physique, de Chimie et d’Histoire naturelle di De Lamétherie che furono pubblicati nell’edizione del 14 luglio 1811, con il titolo Essai d’une manière de déterminer les masses relatives des molecules élémentaires des corps, et les proportions selon lesquelles elles entrent dans ces combinaisons.

1848 – Apre a Londra la stazione ferroviaria di Waterloo.

1859 – Viene firmato l’armistizio di Villafranca.

1864 – Le forze Confederate tentano l’invasione di Washington.

1893 – Kokichi Mikimoto ottiene la prima perla coltivata.

1895 – I fratelli Lumière mostrano un film a degli scienziati.

1897 – Salomon August Andrée lascia Spitsbergen per cercare di raggiungere il Polo Nord con un pallone aerostatico. Morirà in seguito allo schianto del pallone.

1899 – A Torino nasce la Fiat.

1914 – Babe Ruth debutta nella major league di baseball.

1921

– La Mongolia ottiene l’indipendenza dalla Cina;

– Tregua richiesta durante la Guerra d’indipendenza irlandese.

1930 – Gli antifascisti Gioacchino Dolci e Giovanni Bassanesi sorvolano Milano e lanciano 150mila volantini contro il regime fascista.

1940 – Seconda guerra mondiale: Il regime di Vichy viene istituito formalmente in Francia (Henri Philippe Pétain diventa Primo ministro di Francia).

1943 – Seconda guerra mondiale: I tedeschi contrattaccano in Sicilia.

1944 – Franklin Delano Roosevelt dichiara di voler concorrere per un quarto mandato come presidente degli Stati Uniti.

1955 – La frase In God We Trust (Confidiamo in Dio) viene aggiunta su tutte le banconote statunitensi.

1960 – Il Dahomey (oggi Benin), l’Alto Volta (oggi Burkina Faso) ed il Niger ottengono l’indipendenza.

1962

– Nel corso della missione Vostok 3 il cosmonauta sovietico Andrijan Grigor’evič Nikolaev trascorre quattro giorni nello spazio;

– Prima trasmissione televisiva transatlantica via satellite.

1963 – Nelson Mandela accusato di sabotaggio e altri crimini equivalenti al tradimento.

1971 – Le miniere di rame del Cile vengono nazionalizzate.

1975 – Archeologi cinesi scoprono un grande luogo di sepoltura contenente 6mila statue di argilla raffiguranti guerrieri, risalenti al 221 a.C.

1977 – Martin Luther King viene premiato postumamente con la Medaglia della libertà.

1979

– La stazione spaziale Skylab rientra sulla Terra;

– Milano: Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, dopo aver testimoniato davanti a giudici statunitensi sui traffici di Michele Sindona, viene assassinato mentre rientra a casa.

1982 – La Nazionale di calcio dell’Italia vince il suo terzo titolo mondiale.

1987 – Secondo le Nazioni Unite, la popolazione mondiale oltrepassa i 5 miliardi.

1991 – Eclissi solare totale alle Hawaii

1995

– I Serbi bosniaci catturano la città musulmana di Srebrenica. Molti degli abitanti vengono assassinati;

– Piene relazioni diplomatiche vengono stabilite tra Stati Uniti e Vietnam.

2002 – La rivista Nature presenta ufficialmente i resti fossili di una nuova specie di ominidi, Sahelanthropus tchadensis, o più familiarmente “Toumaï”, scoperta in Ciad.

2004 – Alle ore 22:21 viene scaricato legalmente da iTunes Store il brano musicale numero 100.000.000, il primo era stato scaricato 441 giorni prima il 28 aprile 2003 (con una media di più di 220.000 brani scaricati al giorno).

2006 – Attacchi terroristici sconvolgono la città indiana di Mumbai, oltre 180 morti.

2010 – La Nazionale di calcio della Spagna vince il suo primo titolo mondiale.

