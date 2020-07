Incidente in città: scontro tra auto e moto. Coppia finisce in ospedale

GROSSETO – Un uomo e una donna sono finiti in ospedale dopo un incidente avvenuto in città in tarda mattinata. I due sono rimasti coinvolti in uno scontro con un’auto mentre si trovavano in sella alla loro moto.

L’incidente è avvenuto in via Cimabue, poco dopo il Pizzetti, a Grosseto. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente e la Croce rossa per prestare le prime cure ai feriti.