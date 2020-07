GROSSETO – Condizioni meteo praticamente perfette, almeno per chi vuole concedersi qualche ora in spiaggia, nella giornata di sabato 11 luglio in Maremma.

Temperature massime calde ma non torride, con il termometro che toccherà i 31 gradi, mentre le minime si manterranno attorno a quota 17, in linea quindi con le giornate precedenti.

Se sabato è previsto il sole per tutta la giornata, domenica 12 luglio è possibile l’arrivo di qualche nuvola. Meno solo ma decisamente più afa, con le massime destinate a sfiorare i 35 gradi e le minime verso quota 20.

Coome sempre più fresco nelle spiagge del nord della Maremme e via via che ci si avvicina ai rilievi amiatini. Vento debole oggi, in aumento a partire dal tardo pomeriggio di domani

