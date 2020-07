Weekend pedonali per via del Popolo da domani per tutta l’estate

PIOMBINO – Nuovi spazi per vivere il frontemare in libertà: dopo la felice sperimentazione della chiusura al traffico di Lungomare Marconi, il Comune di Piombino inaugura da domani, sabato 11 luglio, la pedonalizzazione di via del Popolo.

“Abbiamo voluto restituire ai piombinesi uno dei panorami tra i più suggestivi che possiamo vantare – commenta Francesco Ferrari, sindaco di Piombino -: chiudere al traffico delle auto questo tratto di strada significa agevolare la passeggiata di coloro che frequentano il centro storico diretti alla Piazza Bovio ed i locali della zona oltre che, avendo più spazio a disposizione, potranno così garantire il mantenimento delle distanze interpersonali.”

Da questa fine settimana fino al prossimo 13 settembre, via del Popolo sarà esclusivamente ciclopedonale dalle ore 20,30 all’una di notte nei giorni di venerdì, sabato e domenica.

“L’esigenza, dovuta all’emergenza Coronavirus, di garantire le distanze di sicurezza interpersonali offre l’occasione di ripensare le nostre città con un coraggio che forse non avremmo mai avuto: sono necessarie scelte diverse, nuove visioni per riprogettare i luoghi sociali e le nostre abitudini di movimento e di svago”.

Sempre in tema di viabilità, da lunedì, infine, inizieranno i lavori di predisposizione della rotatoria di via Pertini che prevede la chiusura di Via Medaglie d’oro della Resistenza per un periodo massimo di 15 giorni.