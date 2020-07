Una lettrice: «Parcheggi in centro occupati dalla Cri» l’associazione: «Sono i nostri stalli»

GROSSETO – «Parcheggiare nel centro storico, per i residenti, è un problema. In via Mazzini, poi sono ferme da tempo ambulanze e mezzi» Antonella Piani, una lettrice, lamenta così la situazione in centro a Grosseto.

«Il problema del parcheggio in questo periodo si è aggravato per la (peraltro giustissima e legittima) concessione di ampliamento degli spazi esterni alle attività ristorative».

«Dispiace vedere però come la Croce Rossa, che in via Mazzini ormai ha solamente gli uffici, tenga ancora stabilmente parcheggiati tre o quattro mezzi, fra cui un’ ambulanza con il cartello “Fuori servizio”. Alcuni di questi mezzi non hanno cambiato posizione da molto e qualcuno è anche collocato in modo tale che lo spazio intermedio è reso inutilizzabile. Penso che in questo momento forse sarebbe un atto di sensibilità da parte degli uffici della Croce Rossa lasciare liberi più spazi e limitarsi ad occupare quelli che realmente servono».

«In realtà – risponde la Cri – siamo noi che troviamo molto spesso i nostri stalli occupati». Gli stalli di via Mazzini, dai cassonetti sino alle poste, sono tutt’ora della Croce rossa, come si vede dalle strisce gialle. «Al momento è parcheggiata in maniera stabile un’ambulanza fuori servizio ma regolarmente assicurata e un altro paio di mezzi. Il resto dei posti dovrebbe restare libero per consentire a chi viene nei nostri uffici di parcheggiare. Ci è capitato di far venire un disabile a parlare con il presidente e trovare i posti occupati da chi va alla posta o dai residenti. Comprendiamo che ci siano pochi posti liberi e per questo non abbiamo mai chiamato la Polizia municipale quando abbiamo trovato altre auto sui nostri stalli».