Un nuovo caso positivo al Coronavirus in provincia di Grosseto

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – C’è un nuovo tampone positivo al Coronavirus in provincia di Grosseto. È una persona del comune di Castiglione della Pescaia. Questa dunque al situazione in provincia di Grosseto sino alle 14 di oggi, venerdì 10 luglio 2020.

Si tratta di una donna di 42 anni, asintomatica, e che si trova al proprio domicilio.

Nella Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena) in totale i casi in carico sono al momento 44, di cui 29 persone in isolamento domiciliare, sei in ospedale, cinque in Rsa, quattro ricoverati extra Asl. I guariti sono 1.368.

Dalle ore 14 del giorno 9 alle ore 14 del giorno 10 luglio sono stati effettuati 560 tamponi.