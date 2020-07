L’Invictasauro rinnova la partnership con la Viola: visite, incontri e stage per i baby giocatori

GROSSETO – Si ricrea un’importante collaborazione per l’Invictasauro. Nei giorni scorsi, la società del patron Paolo Brogelli ha rinnovato per l’ottavo anno consecutivo l’affiliazione con la Acf Fiorentina. Il nuovo progetto tecnico della Viola è molto piaciuto in casa della ASD Invictasauro: sono previste ben quattro visite a Grosseto della società di Firenze, con corsi di aggiornamento per i tecnici e un incontro con i genitori , nonché l’organizzazione di uno stage per i bambini.

Il responsabile tecnico della scuola calcio elite Maurizio Bruni, si dice soddisfatto sia per la visibilità che tale accordo da ai ragazzi iscritti alla Asd Invictasauro sia per la possibilità di crescita dei tecnici che oltre ai 4 incontri a Grosseto, avremmo la possibilità di andare a visitare il settore giovanile viola a loro piacimento.