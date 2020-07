L’Atlante Grosseto ricostruisce la sua rosa, in arrivo il difensore Spinelli

GROSSETO – Chiusa un’importante trattativa per l’Atlante Grosseto, che inizia il proprio calciomercato estivo aggiudicandosi le prestazioni sportive dell’italo argentino Mauro Spinelli. “Ex difensore del Torremaggiore – ha commentato il tecnico biancorosso Alessandro Izzo – molto duttile, alterna bene fase difensiva e offensiva. Ha tanta voglia di lavorare e vincere e non ha esitato ad accettare lo stile e i colori dell’Atlante”.

Un acquisto interessate per la società grossetana (nella foto, una formazione dello scorso febbraio), che ripartirà dalla serie B dopo la conquista matematica della salvezza ben prima del lockdown per Coronavirus. E come accennato nella propria pagina Facebook, le novità non si faranno attendere.