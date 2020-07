Danni da maltempo: ecco i moduli per richiedere i contributi

GROSSETO – Sono in distribuzione i modelli (B1 nuclei familiari) e (C1 attività economiche e produttive) per la ricognizione dei danni subiti sia da privati che dalle imprese in seguito agli eventi meteorologici di novembre 2019.

L’obiettivo è quello di quantificare le risorse necessarie per gli interventi di ripristino.

I moduli dovranno essere compilati e presentati al Comune entro il 7 agosto per posta elettronica certificata (Pec) per le attività economiche,e mentre per i privati o per posta elettronica certificata (Pec) o potranno essere consegnati a mano all’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Grosseto, in via Sonnino 50 oppure inviati con raccomandata con avviso di ricevimento.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento questi i contatti: tel. 0564/488655 – 60; email: mauro.pollazzi@comune.grosseto.it, simona.bonsanti@comune.grosseto.it.

Info: www.comune.grosseto.it (Home page, sezione Novità)