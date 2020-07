Piano strutturale e operativo: al via gli incontri online per i cittadini

MONTE ARGENTARIO – Il Comune di Monte Argentario dà avvio alla seconda fase del percorso partecipativo “Argentario domani” finalizzata al coinvolgimento della cittadinanza nell’elaborazione del nuovo Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo.

La fase di analisi e ascolto del percorso si è sviluppata nel mese di marzo, periodo nel quale sono state condotte alcune interviste telefoniche a portatori di interesse locale – del mondo economico e sociale – con il duplice obiettivo di definire gli aspetti caratterizzanti il patrimonio territoriale di Monte Argentario e raccogliere spunti riguardo agli obiettivi strategici e operativi della pianificazione urbanistica.

Nel mese di luglio l’Amministrazione aprirà invece al confronto a tutta la cittadinanza e, con il supporto metodologico di Sociolab, organizzerà due momenti di confronto sulle tematiche di maggiore rilievo del territorio.

I laboratori saranno organizzati online, nel rispetto delle recenti norme per il distanziamento sociale, e prevedranno la presenza di “ispiratori” d’eccezione che racconteranno un punto di vista utile a stimolare il dibattito sulle prospettive strategiche di Monte Argentario.

martedì 14 luglio 2020 – ore 10 – Turismo: una vocazione del territorio da reinventare?

Con Francesco Palumbo – Direttore di Toscana promozione turistica

Con il Direttore di Toscana promozione turistica avremo modo di parlare delle strategie e dei servizi messi in campo dall’Agenzia per l’ambito “Maremma Toscana Area Sud”, del quale Monte Argentario fa parte, ma anche delle opportunità che esistono per fare emergere le specificità del territorio in un’ottica di rilancio dell’intero settore.

martedì 21 luglio 2020 – ore 18 – Argentario domani: come creare sinergie per uno sviluppo sostenibile?

Con Domenico Arcuri – Amministratore delegato di Invitalia

A partire dalla particolare prospettiva di Arcuri, recentemente nominato Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, rifletteremo sulle prospettive di rilancio economico del territorio in chiave di sviluppo sostenibile, anche alla luce delle sfide imposte a livello globale dalla recente crisi sanitaria.

I due incontri on line saranno organizzati sulla piattaforma Zoom che permetterà a chiunque di partecipare all’incontro per ascoltare i relatori, fare domande e portare contributi alla discussione. L’incontro sarà trasmesso inoltre con una diretta sul canale Youtube del Comune (https://www.youtube.com/channel/UCC3MeM02QyUCHS2VN9J3Yvg)

Dopo la pausa estiva, prima della fase di adozione, sarà realizzata un’esposizione temporanea che, con l’ausilio di testi, mappe e foto, raccoglierà le principali sfide relative agli ambiti tematici della pianificazione urbanistica. L’allestimento, realizzato nel rispetto delle misure di sicurezza, coinvolgerà i visitatori in un percorso integrato attraverso le diverse dimensioni del territorio.

Alla pagina web dedicata, all’interno del sito istituzionale del Comune, è possibile consultare la Guida del partecipante e i report delle interviste svolte nel mese di marzo con i portatori di interesse http://www.comunemonteargentario.gov.it/piani-e-progetti/argentario-domani-avvio-nuovo-piano-strutturale-e-nuovo-piano-operativo.html