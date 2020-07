I Vigili del fuoco arrivano in spiaggia con il servizio di vigilanza e salvamento acquatico

FOLLONICA – “L’Amministrazione comunale di Follonica è impegnata da molti anni nell’attuazione di iniziative per la disciplina e la sicurezza della balneazione, anche in relazione al miglioramento dell’offerta turistica, tanto che lo scorso mese abbiamo aderito al Piano di Salvamento 2020. Pochi giorni ho firmato una deliberazione per attuare, congiuntamente con il Comune di Scarlino, l’attivazione del servizio di vigilanza e salvamento acquatico, una ulteriore iniziativa per il miglioramento della sicurezza in mare, proprio ad integrazione delle misure previste dal piano”.

A scriverlo, in una nota, il commissario prefettizio Alessandro Tortorella.

“Tutto ciò – prosegue – sarà realizzato attraverso il personale ed i mezzi del Comando provinciale del Vigili del fuoco di Grosseto.

Di fatto chi è sulla spiaggia ed in mare sarà garantito anche dalla presenza di Vigili del Fuoco in acquascooter, che costeggeranno il litorale da domenica 19 luglio fino a domenica 30 agosto, tutte le domeniche e per Ferragosto.

Una sicurezza in più per una vacanza serena – conclude -, senza perdere mai di vista le regole di prevenzione Covid ovviamente”.