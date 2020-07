Follonica, i rioni annullano il Carnevale estivo. Tutto da decidere per quello invernale

FOLLONICA – Nei giorni scorsi l’associazione Carnevale Follonica si è riunita per il consuntivo sulla manifestazione invernale 2020 del Carnevale follonichese, ma anche per stilare la programmazione futura.

«L’emergenza Covid-19 ha infatti costretto i presidenti degli otto rioni cittadini a valutare con attenzione la situazione attuale che, come è logico, ha e avrà pesanti ricadute anche sul mondo carnevalesco follonichese».

«Fortunatamente l’associazione, grazie anche ad una situazione meteorologica favorevole, è riuscita nel 2020, e per il secondo anno consecutivo, a concludere nelle tempistiche previste le quattro sfilate invernali, ed assegnare così anche tutti i verdetti ufficiali: il tutto proprio pochi giorni prima che l’emergenza Covid-19 ponesse Italia in una criticità senza uguali».

I presidenti degli otto rioni hanno valutato la situazione attuale esaminando le normative vigenti in materia di contenimento del virus e, di concerto con il commissario prefettizio Alessandro Tortorella hanno deciso all’unanimità di annullare la sfilata estiva del carnevale 2020, che si sarebbe dovuta tenere nel terzo venerdì del mese di luglio.

«Impossibile infatti provvedere all’organizzazione di un evento che per sua stessa natura contempla assembramenti, contatto e condivisione tra cittadini, seppur all’aperto: inevitabile quindi la decisione di fare a meno della sfilata in notturna nel quartiere di Salciaina, che era ormai diventata un appuntamento fisso nella stagione turistica estiva della città».

L’Associazione ha anche affrontato l’argomento del carnevale invernale 2021: a tutt’oggi i presidenti non sono stati in grado di decidere le date delle sfilate, e neanche lo svolgimento stesso della manifestazione con eventuali limitazioni, anche per una normativa ancora confusa e sottoposta a continue modifiche e variazioni dovute all’emergenza sanitaria ancora, purtroppo, in corso; per questo è stato deciso di rinviare la discussione al 30 settembre 2020, termine ultimo entro il quale prendere una decisione definitiva in merito alle sfilate dei carri allegorici 2021.