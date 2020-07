Follonica Gavorrano quasi al completo, Vetrini: «Molto soddisfatto finora ma ci mancano tre profili»

GAVORRANO – Ha ormai un’identità ben definita la rosa del Follonica Gavorrano per il prossimo campionato di serie D. Il direttore generale Filippo Vetrini ha ufficializzato i quattordici giocatori confermati dalla passata stagione, ai quali si sono aggiunti nei giorni scorsi ben sei nuovi acquisti.

“Sono molto soddisfatto fino a questo momento – dichiara Gavorrano Filippo Vetrini – della nostra campagna acquisti. Per completare l’organico ci mancano adesso tre profili: un portiere 2020-2021 che affianchi Ombra, in attesa della decisione della Fiorentina riguardo a Niccolò Carcani. Stiamo inoltre lavorando per mettere a disposizione di mister Favarin un difensore centrale del 2001, che possa essere un’alternativa al nostro Ferrante”.

Per completare la rosa la formazione biancorossoblù è alla ricerca di “un attaccante importante che sostituisca Brega che ha lasciato la Maremma per motivi familiari. Vogliamo arricchire un reparto offensivo importante che è composto attualmente da Mencagli, Jukic, Lombardi e dal giovane Guazzini”.

L’ultima battuta di Vetrini è sull’addio di Brega: “C’è molto dispiacere in tal senso perché sappiamo tutti quello che ha dato in questi anni Carletto, ma rispettiamo la sua decisione di stare vicino a Viareggio, dove ha alla famiglia e la moglie che sta per dargli un figlio”.