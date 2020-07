Degrado, Fdi: «Troppi ragazzi ubriachi di notte, risse e danni al bene pubblico. Servono più forze dell’ordine»

FOLLONICA – “Come Fratelli d’Italia, siamo preoccupati per la situazione incresciosa che si è creata durante questa stagione balneare; non vorremmo mai vedere infatti una situazione di degrado ed inciviltà come quella che sta regnando da ormai un mese nella nostra cittadina”.

A scriverlo, in una nota, Alessandra Mastri Flamini, vice coordinatrice Fdi Follonica.

“Gruppi di ragazzi, spesso anche ubriachi – prosegue – che danneggiano il bene pubblico, e fino a tarda notte, e sempre più spesso, purtroppo, si dilettano in risse ed in fastidiose esibizioni, con schiamazzi e urla varie non più tollerabili che stanno tenendo sotto scacco l’intero centro e il lungomare della nostra preziosa cittadina.

Richiediamo dunque al commissario prefettizio di farsi promotore al tavolo della sicurezza con una posizione più rigida nei confronti di questi atti, e di richiedere maggiore presenza delle Forze dell’ordine nell’orario in cui si svolgono questi eventi.

Altresì chiediamo – conclude la vicecoordinatrice di Fdi Follonica -, se non fosse possibile avere una maggior presenza delle forze di polizia, di richiedere l’attivazione da parte del Ministero di progetti mirati, come ad esempio ‘Strade sicure’ o altro, proposta quest’ultima che già avevamo fatto all’ex sindaco Andrea Benini, ma che purtroppo fu lasciata cadere”.