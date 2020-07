Da Tosca all’Orchestra della Toscana: ecco il calendario degli eventi dell’estate 2020

SCARLINO – Seppur in maniera ridotta – causa Covid-19 – rispetto ai progetti d’inizio anno, il Comune di Scarlino presenta il calendario degli eventi estivi 2020.

«Abbiamo iniziato a lavorare alla creazione della rassegna estiva già nell’ottobre scorso – dichiara l’assessore al Turismo, Silvia Travison –: in linea con la volontà di promuovere l’ambito turistico, volevamo offrire un calendario importante, con artisti di fama nazionale e con tanti altri eventi più piccoli nelle frazioni e nel borgo. L’emergenza sanitaria ha bloccato il nostro intento ma, seppur nel rispetto delle norme anti-contagio, abbiamo voluto proporre un calendario ridotto nel numero degli appuntamenti ma comunque di alto livello, confermando le rassegne “Castello d’autore” e “Grey Cat Jazz Festival” al Castello di Scarlino. L’ingresso agli eventi alla Rocca Pisana è su prenotazione per evitare assembramenti nel rispetto delle norme anti-contagio».

Ecco tutti gli appuntamenti dell’estate 2020: il primo spettacolo è in programma sabato 18 luglio alle 21.30 al Castello di Scarlino, con l’Apocrifa Orchestra che si esibirà con il trio vocale Lilith diretto da Lorenza Baudo in un omaggio alla musica di Fabrizio De Andrè. L’ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo mail eventi2020@comune.scarlino.gr.it.

Venerdì 24 luglio sempre al Castello di Scarlino la serata è dedicata all’archeologia con la presentazione del libro “The Neu med project: Vetricella, an early medieval royal property on Tuscany’s Mediterranean“, testo sui quattro anni di archeologia a Vetricella e nella piana di Scarlino. L’ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione, sempre all’indirizzo mail eventi2020@comune.scarlino.gr.it.

Sabato 25 luglio inizia la rassegna “Castello d’autore” con Ginevra di Marco in “Quello che conta”, alle 21.30 al Castello di Scarlino.

Lunedì 3 agosto alle ore 21.30 sul palco salirà Sergio Caputo e infine venerdì 7 agosto alle ore 21.30, nel Castello suoneranno le note dell’Orchestra della Toscana con “Mya canta Battisti”.

L’ingresso agli eventi di “Castello d’autore” è a pagamento: per informazioni rivolgersi alla Pro Loco di Follonica, in via Roma (telefono 0566 52012).

Domenica 9 agosto, sempre al Castello di Scarlino, iniziano le due serate dedicate al jazz con il “Grey Cat Jazz Festival”: il primo appuntamento è con Serena Brancale in “Vita d’artista”, mentre martedì 11 agosto sarà Tosca con “Direzione Morabeza” la protagonista della notte scarlinese.

Per il Grey Cat i biglietti sono disponibili on line su www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it o www.boxol.it, oppure alla Pro Loco di Follonica (0566 52012).

Mercoledì 12 agosto cambia la location: in piazza Gramsci con Scarlino Scalo va in scena “Perché Sanremo è Sanremo”. Martedì 18 agosto in piazza Dani, al Puntone, c’è “La brutta copia”. Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito. La rassegna si chiude sabato 22 agosto alle 21.30 al Castello di Scarlino con l’Orchestra giovanile Toscana in “Stabat Mater di Pergolesi e arie dal Gloria di Vivaldi”. L’ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo mail eventi2020@comune.scarlino.gr.it.

Calendario eventi 2020

Sabato 18 luglio

Castello di Scarlino

Apocrifa Orchestra in concerto

ingresso gratuito

è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo mail eventi2020@comune.scarlino.gr.it

Venerdì 24 luglio

Castello di Scarlino

“Notte dell’archeologia”: conferenza e presentazione del libro “The Neu med project: Vetricella, an early medieval royal property on Tuscany’s Mediterranean”

ingresso gratuito è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo mail eventi2020@comune.scarlino.gr.it

Sabato 25 luglio

Castello di Scarlino

Rassegna “Castello d’autore”

Ginevra di Marco in “Trio in concerto”

Ingresso a pagamento – Per informazioni rivolgersi alla Pro Loco di Follonica, via Roma, telefono 0566 52012

Lunedì 3 agosto

Castello di Scarlino

Rassegna “Castello d’autore”

Sergio Caputo “Trio in concerto”

Ingresso a pagamento – Per informazioni rivolgersi alla Pro Loco di Follonica, via Roma, telefono 0566 52012

Venerdì 7 agosto

Castello di Scarlino

Rassegna “Castello d’autore”

ORT Orchestra della Toscana “Omaggio a Mya – Battisti”

Ingresso a pagamento – Per informazioni rivolgersi alla Pro Loco di Follonica, via Roma, telefono 0566 52012

Domenica 9 agosto

Castello di Scarlino

“Grey Cat Jazz Festival”

Serena Brancale “Vita d’artista”

ingresso a pagamento

info: 055.240397

Prevendite on line: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it Circuito Box Office www.boxol.it

Pro Loco Follonica 0566 52012

Martedì 11 agosto

Castello di Scarlino

“Grey Cat Jazz Festival”

Tosca “Direzione Morabeza”

ingresso a pagamento

Mercoledì 12 agosto

Scarlino Scalo – piazza Gramsci

“Perché San Remo è San Remo”

Ingresso gratuito

info: 055.240397

Prevendite on line: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it Circuito Box Office www.boxol.it

Pro Loco Follonica 0566 52012

Martedì 18 agosto

Puntone Piazza Dani

La Brutta Copia in concerto

Ingresso gratuito

Sabato 22 agosto

Castello di Scarlino

Orchestra Giovanile Toscana in “Stabat Mater di Pergolesi e arie dal Gloria di Vivaldi”

Ingresso gratuito

ingresso gratuito è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo mail eventi2020@comune.scarlino.gr.it

Tutti gli eventi sono alle 21.30