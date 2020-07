Da Apolloni a Ombra, ecco tutti i giocatori confermati dal Follonica Gavorrano

GAVORRANO – L’Us Follonica Gavorrano comunica di aver rinnovato il rapporto contrattuale con i seguenti calciatori, che saranno pertanto a disposizione di mister Giancarlo Favarin nella stagione 2020-2021:

– Federico Apolloni, classe 2000, centrocampista

– Marco Berardi, classe 1996, centrocampista

– Leonardo Bruni, classe 1997, difensore

– Pietro Carcani, classe 2002, difensore

– Tommaso Carcani, classe 2002, attaccante

– Gregorio Cordovani, classe 2002, centrocampista

– Ciro Curcio, classe 2003, difensore

– Christian Farini, classe 2002, difensore

– Davide Ferrante, classe 2001, difensore

– Giulio Grifoni, classe 1993, centrocampista

– Giacomo Guazzini, classe 2000, attaccante

– Andrea Jukic, classe 1993, attaccante

– Angelo Lombardi, classe 1990, attaccante

– Francesco Ombra, classe 2002, portiere

A tutti i calciatori il più grande in bocca al lupo per una grande stagione in maglia biancorossoblù.