Coronavirus: nessun nuovo contagio, negativo anche il paziente in terapia intensiva

GROSSETO – nessun nuovo contagio da coronavirus in provincia di Grosseto. Il virus sembra rimanere sotto controllo in Maremma dove oggi è risultato negativo anche l’unico paziente ricoverato in terapia intensiva di tutta la provincia. Il paziente ha 89 anni, è ricoverato nel reparto Covid, ma ha eseguito due tamponi risultati entrambi negativi. Resta in ospedale per il permanere di altra patologia.

La situazione nella Asl Toscana sud est – La situazione dalle ore 14 del giorno 8 alle ore 14 del giorno 9 luglio, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 non evidenzia alcun nuovo caso.

Nella Asl Toscana sud est abbiamo in totale 45 casi in carico, di cui 29 persone in isolamento domiciliare, 6 in Ospedale, 6 in RSA, 5 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1.365.

Dalle ore 14 del giorno 8 alle ore 14 del giorno 9 luglio sono stati effettuati 630 tamponi.