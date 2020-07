Coronavirus in Italia: 229 nuovi casi, 12 deceduti e 338 guariti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Ecco i dati di oggi

• Attualmente positivi:

• Deceduti: 34.926 (+12)

• Dimessi/Guariti: 193.978 (+338)

• Ricoverati con sintomi: 871 (-27)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 69 (-2)

• Tamponi: 5.806.668 (+ 52.552) per un totale di casi testati pari a 3.493.126

Totale casi: 242.363 (+229)

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Lombardia 94.770 (+119, +0,1%; ieri +71)

Emilia-Romagna 28.769 (+29, +0,1% con un ricalcolo che ha tolto in precedenza 15 casi; ieri +49)

Veneto 19.358 (+10, +0,1%; ieri +7)

Piemonte 31.475 (+16, +0,1%; ieri +25)

Marche 6.798 (+4, +0,1%; ieri +3)

Liguria 10.010 (+4; ieri +3)

Campania 4.755 (+5, +0,1%; ieri +3)

Toscana 10.314 (+1; ieri +7)

Sicilia 3.098 (+1; ieri +1)

Lazio 8.252 (+28, +0,3%; ieri +14)

Friuli-Venezia Giulia 3.332 (+1; ieri +4)

Abruzzo 3.318 (+8, +0,2%; ieri +1)

Puglia 4.536 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Umbria 1.447 (nessun nuovo caso per il quinto giorno di fila)

Bolzano 2.653 (+3, +0,1%; ieri +2)

Calabria 1.185 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Sardegna 1.371 (nessun nuovo caso per il terzo giorno di fila)

Valle d’Aosta 1.196 (nessun nuovo caso per il sesto giorno di fila)

Trento 4.876 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Molise 445 (nessun nuovo caso per il tredicesimo giorno di fila)

Basilicata 405 (nessun nuovo caso; ieri +1)