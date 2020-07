BIVIO RAVI – Aggiornamento ore 19:32 – Ai primi segnali di fumo l’autista si è fermato e in sicurezza ha fatto scendere i 5 passeggeri che si trovavano a bordo, per i quali è poi arrivato il bus sostitutivo per proseguire la corsa.

Il mezzo si è poi incendiato completamente e le verifiche tecniche dei Vigili del Fuoco intervenuti consentiranno di appurare le cause dell’episodio. Non ci risultano danni a persone o ad altre cose. Così si legge in una nota dell’azienda Tiemme.

di 15 Galleria fotografica Incendio bus Bivio Ravi









News ore: 18:36 – Un autobus sta andando a fuoco sulla vecchia Aurelia, a Bivio di Ravi, nella zona del Casettino Dani nel comune di Gavorrano. Le fiamme hanno completamente avvolto il pullman.

I passeggeri sono scesi in strada e sono in attesa dei Vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Gavorrano. Il traffico ha subito rallentamenti.

Notizia in aggiornamento