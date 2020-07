Torna l’Hexagon film festival e il centro storico si trasforma in un cinema diffuso all’aperto

GROSSETO – “Hexagon Film Festival” si prepara ad invadere il centro storico per il secondo anno consecutivo con una rassegna di cortometraggi che porterà il meglio della produzione internazionale di cinema breve per le strade della città.

Chi desidera partecipare al bando ha tempo fino al 15 luglio per proporre il proprio lavoro inviandolo su FilmFreeway (https://filmfreeway.com/HexagonFilmFestival) o a Festhome (https://festivals.festhome.com/festivals#4837).

La rassegna, edizione 2020, debutterà con “Corti in vetrina” dal 17 al 19 settembre: 10 schermi in 10 vetrine dei negozi del centro mostreranno 10 corti diversi, e il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze collegandosi al sito dedicato.

“Con l’Hexagon Film Festival il commercio si unisce all’arte e alla cultura per animare il centro storico cittadino, ma anche per veicolare al meglio le piccole realtà imprenditoriali – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Commercio, Riccardo Ginanneschi -; si tratta di un connubio che l’amministrazione sostiene in virtù dei diversi benefici che ne possono scaturire: incentivare le attività cittadine, richiamare residenti e turisti, così come semplici curiosi o appassionati, veicolare forme artistiche di valore con importanti contributi dall’Italia e dall’estero. Un modo per fare di Grosseto un piccolo centro di attrazione per i corti utilizzando le vetrine del centro come vetrina promozionale di una città e di un territorio. Un modo per far sì che il centro storico diventi per una settimana cinema diffuso all’aperto”.

Ma non finisce qui. Il 24 e 25 settembre verranno proiettati altri cortometraggi a palazzo Aldobrandeschi, in sala Pegaso; i film brevi saranno divisi in 4 categorie: “Tema libero”, “Tema disabilità”, “Animazione” e “Registi toscani”.

Il 26 settembre è poi previsto il gran finale al teatro degli Industri con la cerimonia di premiazione, con ospiti e sorprese tutte da scoprire.

“Sono entusiasta di poter organizzare il festival anche in questo 2020 – aggiunge il presidente della kermesse, Lorenzo Santoni -. Abbiamo ricevuto già più di 200 opere di altissima qualità da tutto il mondo, una cifra notevole visto lo stop forzato delle produzioni cinematografiche, e contiamo di avere una selezione che lascerà il pubblico senza parole”.

Info: https://hexagonfilmfestival.com, https://filmfreeway.com/HexagonFilmFestival, https://www.facebook.com/HexagonFilmFest/.