Tirrenica, Bianciardi: «I commissari speriamo siano un passo avanti concreto»

CAPALBIO – “Ci auguriamo che la nomina dei due commissari per i grandi cantieri – afferma Settimio Bianciardi, sindaco di Capalbio – possa essere un ulteriore passo avanti per arrivare prima possibile a un’Aurelia più sicura anche nel tratto compreso nel territorio di Capalbio”.

“L’adeguamento della statale, che metterà definitivamente la parola fine al progetto autostradale, sarà fondamentale anche come opportunità di rilancio per le aziende e per l’economia del territorio. A questo punto ci auguriamo che la difficile esperienza che abbiamo vissuto e stiamo vivendo per l’emergenza Covid diventi davvero un’opportunità per la crescita del nostro territorio e del Paese intero”.