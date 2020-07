Scuola, l’affondo di Berardi: «La task force non ha portato risposte ai precari»

GROSSETO – Sulla situazione della scuola interviene il senatore di Forza Italia Roberto Berardi.

“Continuano incessanti – scrive. le proteste dei cosiddetti precari della scuola, docenti e personale Ata che sono il cuore pulsante di un sistema scolastico che già da prima di questa emergenza versava in condizioni difficili ma che ora è sull’orlo del precipizio. Ne abbiamo sentite di tutti i colori, ora abbiamo anche il nuovo commissario straordinario per la riapertura, ma la verità è che per ripartire come si deve basta sanare la posizione di tutti quei precari, docenti, diplomati magistrali e personale Ata, che sono ancora in attesa di risposte chiare e concrete”.

“Oggi l’Anli (Associazione Nazionale Liberi Insegnanti) -prosegue il senatore azzurro – manifesterà sotto il Ministero dell’istruzione per il loro diritto al lavoro. Faccio i complimenti alla presidente Alessandra Gammino per il costante impegno e per il contributo che la sua associazione sta dando a tutta la causa scolastica. Invece di affidarsi all’ennesima task force di esperti il Ministro Azzolina si confronti con realtà come queste”.

“Mi farò portavoce – concude – delle loro istanze anche in parlamento affinché vengano uditi al più presto nella commissione competente. Non c’è bisogno di grandi teorie, c’è bisogno di ascoltare chi conosce il tema in profondità perché lo vive tutti i giorni sul campo. Non è più possibile tergiversare, bisogna trovare soluzioni concrete e risolutive una volta per tutte”.