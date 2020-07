SCARLINO – Scontro tra un’auto e un’ambulanza della Misericordia di Massa Marittima questa mattina a Scarlino.

Il mezzo di soccorso in servizio di emergenza stava trasportando un paziente, quando all’incrocio con la strada provinciale la macchina in arrivo non ha avvertito i lampeggianti del mezzo, scontrandosi con l’ambulanza.

di 2 Galleria fotografica incidente 8 luglio 2020



Il paziente in carico alla Misericordia fortunatamente non ha riportato ulteriori lesioni oltre a quelle per cui stava già andando in ospedale, mentre il soccorritore al volante del mezzo di soccorso ha riportato una lieve lesione alla testa medicata sul luogo dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Gavorrano per prestare soccorso al collega e per trasferire il paziente originario all’ospedale di Massa Marittima.