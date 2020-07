Nuovi parcheggi in centro storico: ecco le vie coinvolte

PIOMBINO – Disposti tredici nuovi stalli in centro storico: a causa dei lavori di ristrutturazione del complesso degli ex licei di via Cavour, circa dieci posti auto nel centro storico sono inutilizzabili. Per questo, il Comune di Piombino, in deroga alle normali disposizioni, ha deciso di predisporre ulteriori tredici stalli dedicati ai residenti del centro per tutto il 2020.

Pertanto, chi dispone del tagliando verde per i residenti, potrà parcheggiare i propri mezzi, oltre che nei normali stalli disponibili, anche in piazzetta del Mare, negli spazi delimitati da segnaletica orizzontale, in via Mazzini, nel tratto tra via della Marina e via Sferracavalli, e in piazzale del Porticciolo, lato Lega Navale e solo negli spazi delimitati da segnaletica orizzontale.