FOLLONICA – Sul litorale follonichese sventola per la ventunesima volta la Bandiera Blu, il riconoscimento assegnato dalla Fondazione Fee come simbolo di qualità ambientale per l’eccellenza delle acque di balneazione e dei servizi collegati al turismo, per la corretta gestione dei rifiuti, per la presenza del verde e per la cura dell’arredo urbano.

Questa mattina il commissario prefettizio Alessandro Tortorella, insieme alle autorità marittime, ha innalzato il prestigioso riconoscimento in Piazza a mare. Presente alla cerimonia, oltre alle forze dell’ordine, anche Andrea Benini, «il sindaco sospeso», come lo ha definito Tortorella.

«Dopo 21 anni – ha detto il commissario – Follonica ancora una volta può fregiarsi di avere la Bandiera Blu, una medaglia al petto della città, merito di tutti i cittadini, ma anche dei turisti. Un ringraziamento va a tutti quelli che nel corso degli anni hanno contribuito a elevare lo standard qualitativo di della città».

Il commissario ha sottolineato anche la buona stagione turistica dell’estate Covid 2020. «Follonica è una città di mare – ha spiegato -, che riesce a rispettare le regole anti-Covid, un elemento in più che probabilmente inciderà favorevolmente nel far conoscere Follonica anche nel 2021».