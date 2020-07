Esperienza e spessore, il Follonica Gavorrano si rinforza con Emilio Dierna

FOLLONICA – Nuova mossa sul mercato per l’Us Follonica Gavorrano che comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Emilio Dierna, classe 1987, difensore, proveniente dalla Pianese. Il centrale, ormai trapiantato in Maremma, è il giocatore d’esperienza che cercava il direttore generale Filippo Vetrini per dare un ulteriore rinforzo a mister Giancarlo Favarin. Il colpo sperato per dare spessore al gruppo.

Dopo essersi fatto le ossa giovanissimo in serie D a Cosenza e Montevarchi, a 21 anni Stefano Pioli l’ha fatto debuttare in serie B con il Grosseto. Da quel giorno ha messo insieme dieci stagioni tra i professionisti con Sangiovannese, Poggibonsi, Viterbese Castrense, Gubbio e con la Pianese. Con i bianconeri di Piancastagnaio ha disputato una bella stagione, che si è chiusa purtroppo con un’amara retrocessione ai playout con la Pergolettese, a causa di due pareggi (0-0, 3-3). Complessivamente in carriera il centrale ha disputato 351 gare, con 20 reti. Ad Emilio il più grande benvenuto nella famiglia biancorossoblù.

LA SCHEDA

EMILIO DIERNA

NATO IL 12 giugno 1987 a Gela

RUOLO difensore

ALTEZZA: 1,89

Debutto in serie B: 1 giugno 2008, Spezia-Grosseto 2-2 (all. Stefano Pioli)