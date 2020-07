Domani il webinar “Nuove tecniche di risoluzione dei conflitti nell’ambito della crisi familiare”: come partecipare

GROSSETO – La Fondazione Polo Universitario Grossetano in collaborazione con Aiaf, Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, il 9 luglio dalle ore 15,30 trasmetterà il webinar dal titolo “Nuove tecniche di risoluzione dei conflitti nell’ambito della crisi familiare”.

L’incontro, organizzato con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto e del Comune di Grosseto, ha lo scopo di approfondire il tema dei metodi alternativi al giudizio per la soluzione delle controversie familiari: è noto infatti che le conseguenze psicologiche e sociali delle disgregazioni dei nuclei familiari sono notevoli, in primo luogo per il coinvolgimento dei minori. Oltre alla mediazione familiare, che è un metodo che ormai noto, negli ultimi anni sono emerse altre tecniche, quali la negoziazione con l’assistenza dei legali e la coordinazione genitoriale.

Gli interventi dei relatori cercheranno di chiarire in cosa consistono e quali sono le caratteristiche specifiche di ciascun intervento. Collegandosi alla piattaforma Google Meet, sarà possibile iscriversi attraverso il link https://bit.ly/2NLlPCA, ed assistere al programma:

ore 16: Saluti istituzionali:

Luca Agresti – Assessore alla cultura Comune di Grosseto

Laura Parlanti – Referente Sezione Territoriale di Grosseto AIAF Toscana

Gaia Diodà – Avvocato del Foro di Grosseto – Componente del CDN di AIAF

RELAZIONI

LA PRATICA COLLABORATIVA

Carla Marcucci, Avvocato del Foro di Lucca – Past President e componente del Consiglio direttivo dell’AIADC Associazione Italiana Professionisti Collaborativi – componente del Comitato Scientifico dell’Alta Scuola di Formazione “Milena Pini” dell’AIAF

LA MEDIAZIONE FAMILIARE

Valeria Vezzosi, Avvocato del Foro di Firenze – Mediatore familiare – Presidente AIAF Toscana – Componente della Giunta Nazionale e del CDN di AIAF

LA COORDINAZIONE GENITORIALE NELLE SITUAZIONI DI ALTA CONFLITTUALITÀ

Francesca Lemmi – Psicologa – Coordinatrice genitoriale

L’AIAF è un’associazione di rappresentanza e di categoria, senza fini di lucro, che opera sull’intero territorio nazionale, aperta all’adesione di avvocati che esercitano la professione con continuità o prevalentemente nel settore del Diritto di Famiglia, Minorile e delle Persone, per il quale ha anche istituito una Scuola di Alta Formazione con corsi di durata biennale, secondo i criteri indicati nel Regolamento del Consiglio Nazionale Forense per accedere all’esame per il conseguimento del titolo di specializzazione.

La partecipazione al seminario è libera e gratuita.