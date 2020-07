Disinfestazione per le zanzare: tenere chiuse porte e finestre. Interventi anche nelle frazioni

ORBETELLO – Troppe zanzare ad Orbetello, e così il Comune ha deciso di effettuare la disinfestazione con trattamenti adulticidi straordinari «rispetto ai trattamenti antilarvali normalmente svolti dalla ditta in via preventiva». Anche da parte di Sei Toscana è stata espressa «la necessità di un intervento straordinario di abbattimento di culicidi, trasmettendo le schede tecnica e della sicurezza del trattamento da effettuare nello specifico».

«L’intervento di disinfestazione dovrà interessare tutti i centri abitati del Comune di Orbetello e sarà svolto in notturna tra le ore 2:00 e le ore 5:00 secondo il seguente calendario: nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 nelle frazioni di Talamone e Fonteblanda; nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 luglio nella frazione di Ansedonia; nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio a Neghelli ed Orbetello; nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio nella frazione di Albinia e ad Orbetello Scalo» prosegue l’amministrazione comunale.

L’amministrazione invita tutti i residenti nelle aree interessate dalla disinfestazione a tenere chiuse porte e finestre durante l’orario indicato e fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento; non circolare a piedi o con automezzi nelle zone interessate dalla disinfestazione fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento; non esporre biancheria o quant’altro possa venire in contatto con la soluzione applicata; se possibile coprire frutti od ortaggi o comunque consumarli dopo accurato lavaggio e non prima di ventiquattro ore dalla fine dell’intervento; tenere animali domestici all’interno delle abitazioni o in zone protette.