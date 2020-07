Coronavirus, un nuovo caso in Maremma. È una donna

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un nuovo caso positivo al Coronavirus in provincia di Grosseto. Si tratta di una donna di 62 anni di Castiglione della Pescaia.

Salgono dunque a 15 le persone attualmente positive in Maremma, 370 i guariti e 24 deceduti.

Nella Asl Toscana sud est cisono in totale 46 casi in carico, di cui 30 persone in isolamento domiciliare, sei in Ospedale, sei in RSA, cinque ricoverati extra Asl. I guariti sono 1.365. Dalle ore 14 del giorno 7 alle ore 14 del giorno 8 luglio sono stati effettuati 600 tamponi.