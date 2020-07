Yulia è dottoressa: si è laureata con una tesi sulla didattica a distanza ai tempi del Coronavirus

GROSSETO – Yulia Kashnikovich è dottoressa in scienze dell’educazione e della formazione all’Università degli Studi di Firenze. Yulia si è leaureata con la modalità a distanza online con votazione 95/110.

Titolo della tesi “Una panoramica sui progetti di intercultura e sulla didattica a distanza nel periodo di emergenza Covid-19 nei nidi d’infanzia (0-3) a Grosseto”

“Ringrazio la mia famiglia per avermi supporto ed aiutato a non mollare mai in questi anni”, racconta Yulia, a cui vanno le congratulazioni della nostra redazione.