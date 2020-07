Provincia, la minoranza contro Vivarelli Colonna: «Si rifiuta di discutere le nostre proposte, scriviamo al prefetto»

GROSSETO – Si è svolto oggi il Consiglio provinciale di Grosseto tra le polemiche per la mancata discussione di una interrogazione e di una mozione presentate nei mesi scorsi dal gruppo consiliare di minoranza Democratici Insieme.

“Un ennesimo rinvio – spiegano i consiglieri di minoranza per bocca del capogruppo Marcello Giuntini – che non è piaciuto. Nel febbraio scorso abbiamo presentato un’interrogazione a risposta orale sul tema delle assunzioni in provincia e a fine aprile, in piena era Covid, una mozione per venire incontro alle aziende agricole esonerandole dal pagamento dei passi carrabili: ad oggi non ci è stato consentito di discuterle in Consiglio.

Quando sa di essere dalla parte del torto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna rifugge il confronto, non c’è altra spiegazione a questo comportamento.

L’interrogazione prevedeva una risposta in Consiglio provinciale, ma invece di rispondere in aula la maggioranza, in modo del tutto arbitrario, ha risposto in maniera scritta e non ne ha mai dato conto nelle comunicazioni ufficiali del presidente anche se previsto esplicitamente dal regolamento.

In questo caso è previsto anche che l’interrogazione si trasformi in mozione, ma da allora non abbiamo mai avuto nessuna risposta.

Ma ancora più grave è l’aver ignorato la nostra mozione in cui si chiedeva la sospensione del pagamento del canone Cosap per il 2018 e 2019 per i passi carrabili agrari e l’esenzione di questo canone dal bilancio 2020/21. Anche questo, atto che avrebbe rappresentato un gesto di attenzione alle aziende agricole provate dall’emergenza Covid, doveva essere votato dal Consiglio provinciale ma non è mai stato messo all’ordine del giorno.

Su tutti questi silenzi abbiamo posto una questione pregiudiziale stamani in Consiglio provinciale a cui, come al solito, Vivarelli Colonna non ha risposto.

A questo punto la misura è colma, l’opposizione deve essere rispettata. Scriveremo al Prefetto di Grosseto Fabio Marsilio chiedendo di censurare il comportamento del presidente della Provincia e di far rispettare i regolamenti portando quindi questi atti in discussione al Consiglio Provinciale.

E’ normale – concludono i rappresentanti del gruppo Democratici Insieme – che quando si ha torto si preferisca tacere o far finta di niente, ma per un amministratore che ha fatto del presenzialismo la sua cifra come Vivarelli Colonna, tutto questo vale molto di più di una assunzione di responsabilità. Ricordo bene quando in veste di sindaco chiedeva a Enrico Rossi sgravi sulla nettezza urbana: ora che, in qualità di presidente della Provincia, toccherebbe a lui impegnarsi per venire incontro alle aziende del territorio si gira da un’altra parte”.