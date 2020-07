L’almanacco del Giunco: il 7 luglio nasce Pinocchio e i funerali di Michael Jackson

GROSSETO – Martedì 7 luglio, sant’Oddone vescovo, Giornata mondiale del cioccolato, il sole sorge alle 5.42 e tramonta alle 20.57. Accadeva oggi:

1456 – Giovanna d’Arco viene assolta (nel 1431 era già stata giustiziata).

1460 – Re Ferrante di Napoli viene sconfitto dal pretendente al trono Giovanni II di Lorena nella battaglia di Sarno.

1520 – Gli spagnoli guidati da Hernán Cortés sconfiggono l’esercito azteco nella battaglia di Otumba.

1534 – Primo incontro noto tra europei e amerindi del golfo di San Lorenzo, nel Nuovo Brunswick.

1647 – Scoppia a Napoli la rivolta di Masaniello contro il vicereame spagnolo.

1798 – Il Congresso degli Stati Uniti rescinde i trattati con la Francia innescando la Quasi-guerra.

1799 – Gli uomini di Ranjit Singh prendono posizione fuori Lahore.

1807 – Pace di Tilsit tra Francia, Prussia e Russia.

1828 – Il villaggio di Bosco è distrutto a cannonate dal capo della gendarmeria delle Due Sicilie Francesco Saverio Del Carretto per aver accolto gli insorti che reclamavano la Costituzione da Francesco I delle due Sicilie.

1846 – Agendo su istruzioni da Washington, il Commodoro John Drake Sloat ordina alle sue truppe di occupare Monterey e Yerba Buena dando il via all’annessione della California agli Stati Uniti.

1868 – Italia: la Camera del nuovo Regno d’Italia vota a favore della tassa sul macinato.

1881 – Prima pubblicazione della versione finale del libro Le avventure di Pinocchio di Collodi, divulgato a puntate su un quotidiano per ragazzi.

1898 – Gli Stati Uniti annettono le Hawaii.

1915 – Fine della Prima battaglia dell’Isonzo.

1930 – Inizia la costruzione della Diga Boulder (oggi nota come Diga Hoover).

1937 – Seconda guerra sino-giapponese: Incidente del ponte di Marco Polo, le forze giapponesi invadono la Cina.

1941 – Seconda guerra mondiale: le forze americane sbarcano in Islanda per prevenire un’invasione tedesca.

1944 – Seconda guerra mondiale: le donne carraresi scendono in piazza impedendo lo sfollamento della città.

1946 – Madre Francesca Saveria Cabrini diventa la prima cittadina americana ad essere canonizzata.

1958 – Il presidente Dwight D. Eisenhower converte in legge l’Alaska Statehood Act.

1960 – Reggio Emilia: durante scontri tra forze dell’ordine e lavoratori perdono la vita 5 operai. L’evento, noto anche come strage di Reggio Emilia, ha dato nome ad una piazza della città, piazza martiri del 7 luglio.

1969 – La lingua francese viene parificata a quella inglese in tutto il governo federale del Canada benché il francese sia prima lingua solo nel Québec.

1974 – A Monaco di Baviera la Germania Ovest vince i mondiali di calcio per la seconda volta nella sua storia.

1978 – Le Isole Salomone ottengono l’indipendenza dal Regno Unito.

1980 – Istituzione della Sharia in Iran.

1983 – Samantha Smith, una studentessa statunitense, vola in Unione Sovietica su invito del Premier Jurij Vladimirovič Andropov.

1991 – Gli Accordi di Brioni pongono fine alla Guerra dei dieci giorni, o guerra d’indipendenza slovena.

1994

– Aden viene occupata dalle truppe dello Yemen del Nord;

– Nel porto di Djen-Djen, in Algeria, terroristi del Gruppo Islamico Armato (Gia) compiono una strage uccidendo nel sonno tutti e 7 i marittimi italiani imbarcati sulla nave da carico Lucina.

1999 – Il mezzofondista marocchino Hicham El Guerrouj stabilisce il nuovo record mondiale sul miglio allo Stadio Olimpico di Roma: 3’44″39.

2004 – Scade l’ultimo brevetto dell’algoritmo di compressione Lzw (in Canada).

2005 – Una sequenza di attacchi terroristici sconvolge Londra causando 56 morti e centinaia di feriti.

2007

– Live Earth, catena di concerti in tutto il mondo per sensibilizzare l’umanità sul surriscaldamento globale, cui partecipano 150 star della musica moderna come Madonna, Shakira, Red Hot Chili Peppers e Genesis;

– Papa Benedetto XVI emana il motu proprio “Summorum Pontificum” che liberalizza la Messa Tridentina.

2009 – Allo Staples Center di Los Angeles si svolgono i funerali del cantante e ballerino Michael Jackson, morto il 25 giugno dello stesso anno a 50 anni per un’intossicazione acuta da propofol, un potente anestetico.

2018 – Bari, il papa Francesco incontra i patriarchi delle Chiese orientali (cattolici, ortodossi, protestanti) nella Basilica di San Nicola.

Fonte: il.wikipwdia.org