Invictasauro, campi estivi in piena attività in attesa di un Open Day

GROSSETO – Sono iniziate le due settimane di camp estivo organizzato dalla Asd Invictasauro, dove circa 50 ragazzi potranno divertirsi e riavvicinarsi al calcio, con le precauzioni dovute alla situazione attuale.

I ragazzi arrivano la mattina alle 8,30 e vengono divisi in 3 gruppi di lavoro dai tecnici Russo, Bellacchi, Pratesi, Toti e Tocchi. Il primo gruppo lavorerà sulle capacità motorie. Il secondo gruppo lavorerà sulle situazioni di gioco ed infine nella terza postazione il lavoro verterà sulla tecnica dinamica. I gruppi ogni 25 minuti gireranno in modo che tutti facciano lo stesso lavoro. I portieri lavorano con i propri tecnici Corti e Caporossi. Alle ore 10 pausa colazione fino alle 10,30 per poi rientrare in campo fino alle 12,30. La parola d’ordine dei due camp è divertirsi facendo sport e socializzando con gli amici.

La società nella circostanza comunica che dal 7 settembre sarà organizzata una settimana di Open Day, presso il centro sportivo di via Lago di Varano, aperta a tutti i ragazzi nati negli anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 e 2016.