ilmiosindaco: ti piace come sta lavorando? Vota su IlGiunco.net, ecco le schede di tutti i Comuni

GROSSETO – Il mio sindaco ha governato bene o male? Una domanda a cui ogni cittadino può dare una risposta perché il Comune più di altri enti rappresenta l’istituzione che è più vicina a noi e quella che conosciamo meglio, e diventa quindi più semplice esprimere un giudizio. Per questo abbiamo pensato di girare questa domanda ai maremmani e conoscere così qual è il gradimento dei sindaci dei 28 comuni della provincia di Grosseto.

Nasce così una nuova iniziativa del nostro giornale che vuole coinvolgere i nostri lettori. L’abbiamo chiamata #ilmiosindaco. Abbiamo pensato di riservare una scheda di valutazione per ogni Comune. In tutto sono 27 escludendo il Comune di Follonica che sarà guidato fino a settembre da un commissario prefettizio.

Come partecipare – Scorrete questo articolo e trovate la scheda di valutazione riservata al vostro Comune di residenza. Come metodo di voto abbiamo scelto i moduli di Google con la limitazione ad un unico voto per utente registrato ai servizi di Google. Quindi non saranno possibili voti multipli da uno stesso account Google. Nella scheda di voto trovate tre opzioni di risposta alla domanda “Come giudichi l’operato del tuo sindaco?”: “Il sindaco ha governato bene”, “Il sindaco ha governato male”, “Non so”. Nella scheda si deve indicare anche la propria residenza o meno. La votazione rimarrà aperta fino al 31 luglio prossimo.

Ecco le schede, Comune per Comune, in ordine alfabetico:

ARCIDOSSO: il sindaco è Jacopo Marini

CAMPAGNATICO: il sindaco è Luca Grisanti

CAPALBIO: il sindaco è Settimio Bianciardi

CASTEL DEL PIANO: il sindaco è Michele Bartalini

CASTELL’AZZARA: il sindaco è Maurizio Coppi