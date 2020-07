Coronavirus: c’è un nuovo caso in Maremma

GROSSETO – Un nuovo caso in Maremma. Si tratta di un uomo di 90 anni di Grosset, ricoverato nell’area Covid dell’Ospedale Misericordia.

Salgono dunque a 14 le persone attualmente positive in Maremma, 370 i guariti e 24 deceduti.

Il caso maremmano non era stato segnalato dalla Regione Toscana, ciò significa che è stato registrato dopo le 12. Ad oggi, dunque, risultano 402 i casi complessivi di Coronavirus in Provincia di Grosseto.

La situazione nella Asl Toscana sudest – Nella Asl Toscana sud est ci sono in totale 46 casi in carico, di cui 29 persone in isolamento domiciliare, 6 in Ospedale, 6 in Rsa, 5 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1.365.

Dalle ore 14 del giorno 6 alle ore 14 del giorno 7 luglio sono stati effettuati 622 tamponi.