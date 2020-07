Cambia l’orario al Museo archeologico: ecco quando visitarlo

GROSSETO – Cambia l’orario del Museo archeologico e d’arte della Maremma per la stagione estiva.

A luglio e ad agosto le sale di piazza Baccarini si potranno visitare dal martedì al giovedì dalle 10 alle 18, il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23, mentre come per gli altri musei cittadini sabato e domenica l’apertura sarà dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21. I lunedì, quando non festivi, sarà chiuso.

L’ingresso al museo è gratuito per tutti fino al 31 luglio. Info: maam@omune.grosseto.it, https://www.instagram.com/museomaam/?hl=it, https://maam.comune.grosseto.it/, https://www.facebook.com/MuseoArcheologicoEDArteDellaMaremma/ref=settins.