Mercati: assegnazione dei posti liberi. Tutte le aree disponibili e come fare domanda

GROSSETO – Il Comune di Grosseto ha approvato il “Bando comunale per l’assegnazione in concessione di posti liberi nei mercati e nei posti fuori mercato del territorio comunale”; lo stesso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (Burt) entro la fine del mese e saranno date indicazioni sui tempi per la presentazione delle domande. Sarà cura dell’ente redigere la graduatoria provvisoria, secondo i criteri stabiliti dal Bando; gli operatori interessati avranno tempo 15 giorni per presentare eventuali ricorsi.

“Continua l’impegno dell’amministrazione per migliorare la qualità del commercio nelle aree pubbliche, come ad esempio per il mercato coperto di piazza dei Lavatoi – ricordano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Commercio Riccardo Ginanneschi -. Qualità e valorizzazione sono le parole chiave degli interventi già effettuati e che si sono tradotti in opere di manutenzione e riqualificazione: tra questi la realizzazione di un bagno pubblico per la clientela, cosa che permette anche l’apertura di un banco per la somministrazione di cibo e bevande. Sono state inoltre installate nuove porte e delle grate che dividono la parte commerciale dal magazzino. È stato poi sistemato l’impianto di riscaldamento e sono stati completati alcuni rivestimenti, oltre a essere state installate le nuove insegne per dare la giusta visibilità al mercato coperto. Un’operazione di restyling che vuole essere un incentivo per fare in modo che la struttura potenzi ulteriormente la sua offerta, continuando a dare un servizio unico e di qualità sul territorio”.

Queste le aree con la disponibilità dei posti:

piazza Esperanto, piazza De Maria, via Ximenes, settimanale del giovedì

piazza Esperanto, giornaliero dal lunedì al sabato escluso il giovedì

Barbanella – via De Amicis, giornaliero dal lunedì al sabato escluso il martedì

Barbanella – via Pirandello, settimanale il martedì

piazza Tripoli, giornaliero dal lunedì al sabato

piazza dei Lavatoi – mercato coperto, giornaliero dal lunedì al sabato

via Unione sovietica, giornaliero dal lunedì al sabato

Gorarella, giornaliero dal lunedì al sabato

mercato natalizio – piazza Esperanto dall’8 al 24 dicembre escluso il giovedì e la domenica

mercato dell’Epifania e piazza Esperanto dal 2 al 6 gennaio escluso il giovedì

via Batignanese (a Roselle) settimanale il lunedì

via Cadolini (a Braccagni) settimanale il lunedì

Alberese settimanale il martedì

Marina di Grosseto, piazza dell’Unità d’Italia, dal 16 settembre al 14 maggio settimanale il mercoledì Marina di Grosseto, piazza dell’Unità d’Italia, dal 15 maggio al 15 settembre

Marina di Grosseto, via del Giglio, dal 15 maggio al 15 settembre giornaliero dal lunedì alla domenica Marina di Grosseto, via Petrarca, dal 15 maggio al 15 settembre

Principina a mare, via del Pesce luna, dal 15 maggio al 15 settembre dal lunedì alla domenica

Posti fuori mercato

a Grosseto in via Giada, parcheggio interno a via Smeraldo giornaliero dal lunedì al venerdì

a Grosseto in via Cimabue, parcheggio antistante “Villa Pizzetti”

a Marina di Grosseto in piazza dell’Unità d’Italia (16 settembre – 14 maggio, settimanale il sabato)

a Marina di Grosseto, in via Cadorna (15 maggio – 15 settembre), giornaliero dal lunedì alla domenica

a Principina a mare in via della Sogliola lunedì, mercoledì e venerdì

Informazioni più dettagliate per fare domanda sono disponibili sul sito del Comune a questo link: https://new.comune.grosseto.it/web/wp-content/uploads/gr_uffici/2020/07/20200706112404_DD_2020_1239.odt.pdf