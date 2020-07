GROSSETO – Italia Viva sarà decisiva in Toscana. A dirlo è il suo leader Matteo Renzi che oggi è arrivato in Maremma per presentare “La mossa del Cavallo”, il suo ultimo libro sulla ripresa e sulla ripartenza del Paese.

Un’occasione per parlare, di fronte alla platea dell’Hotel Terme Leopoldine di Marina di Grosseto, del presente e del futuro del Paese e delle elezioni regionali di settembre.

«Daremo una mano a Eugenio Giani – ha detto Renzi – che grazie al contributo di Italia Viva arriverà alla presidenza della Toscana. È un candidato che conosce ogni comune di questa Regione e vincerà».

Europa, elezione del presidente della Repubblica, scelta di campo tra riformisti e sovranisti. Ma tra i tanti temi Renzi non ha dimenticato l’appuntamento con il ballottaggio di Follonica. «A Follonica vinciamo noi del centrosinsitra».

All’incontro di Marina erano presenti anche l’europarlamentare Nicola Danti, il deputato Cosimo Maria Ferri, il consigliere regionale Stefano Scaramelli, il coordinatore provinciale di Italia Viva Rinaldo Carlicchi.