FOLLONICA – A fuoco un campo di sterpaglie a ridosso dei capannoni della zona industriale.

Momenti di paura per un incendio che si è sviluppato intorno alle ore 15.30 di fronte al Maurys in via Caduti sul Lavoro.

Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco le fiamme non si sono propagate sulle attività commerciali o le abitazioni vicine alla strada.

Il traffico della zona è stato chiuso per permettere le operazioni di spegnimento. L’intervento è tutt’ora in corso. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco del comando di Follonica, la Polizia Municipale e la Vab locale.