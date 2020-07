Coronavirus: nessun nuovo caso in Provincia

GROSSETO – Nessun nuovo caso in Maremma. Dopo le notizie degli ultimi due giorni, in cui si sono registrati quattro nuovi positivi nel Comune di Gavorrano (una famiglia tornata dall’estero e già in quarantena e una persona che era stato a contatto con questa), oggi la Provincia di Grosseto torna a contagi zero.

Come specificato nel comunicato della Regione Toscana, ad oggi sono 401 i casi complessivi di Coronavirus in Provincia di Grosseto.

La situazione nella Asl Toscana sudest – La situazione dalle ore 14 del giorno 5 alle ore 14 del giorno 6 luglio, relativa al fenomeno della diffusione del Covid-19 non evidenzia nuovi casi.

Nella Asl Toscana sud est ci sono in totale 45 casi in carico, di cui 29 persone in isolamento domiciliare, 5 in Ospedale, 6 in RSA, 5 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1.365.

Dalle ore 14 del giorno 5 alle ore 14 del giorno 6 luglio sono stati effettuati 245 tamponi.