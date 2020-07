Coronavirus in Italia: 208 nuovi casi, 133 guariti e otto deceduti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Ecco i dati di oggi

• Attualmente positivi: 14.709

• Deceduti: 34.869 (+8)

• Dimessi/Guariti: 192.241 (+133)

• Ricoverati con sintomi: 946 (+1)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 72 (-2) la metà esatta si trova in Lombardia

• Tamponi: 5.660.454 (+22.166) per un totale di 3.412.010 casi singoli testati

Totale casi: 241.819 (+208, più della metà dei casi si trova in Lombardia, +111)

Gli attualmente positivi al Covid-19 Regione per Regione

9.492 in Lombardia

1.208 in Piemonte

1.064 in Emilia Romagna

870 nel Lazio

384 in Veneto

332 in Toscana

289 in Liguria

227 in Campania

189 nelle Marche

156 in Abruzzo

139 in Sicilia

93 in Puglia

83 a Bolzano

71 in Friuli Venezia Giulia

37 a Trento

26 in Calabria

21 in Molise

10 in Sardegna

9 in Umbria

5 in Valle d’Aosta

4 in Basilicata