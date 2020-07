Coronavirus, bilancio, mutui Mps: giovedì il consiglio comunale

ROCCASTRADA – E’ convocata per il giorno giovedi 9 luglio alle 8,30 la seduta del consiglio comunale. All’ordine del giorno comunicazioni del sindaco; lettura e approvazione verbale sedute precedenti; gestione associata delle risorse umane; approvazione convenzione per ingresso del Comune di Gavorrano nella gestione associata.

E ancora presa d’atto e approvazione operazione di sospensione per 12 mesi rate capitale mutui Mps; anno 2020 per emergenza Covid-19; approvazione conto consuntivo 2019; verifica equilibri di bilancio di previsione 2020-2022 e variazioni; modifica delibera consiliare numero 21 del 14 aprile 2020 per determinazione compenso revisore.