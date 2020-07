BEST in Maremma: LA FINALE. Ecco come votare i migliori bagni, ristoranti, pizzerie e gelaterie

GROSSETO – È iniziata da qualche giorno la sfida finale di BEST in Marremma, l’iniziativa de IlGiunco.net che vede come protagonisti i lettori. Sono stati loro infatti in queste settimane di inizio estate a inviarci le loro nomination dei migliori stabilimenti balneari, dei migliori ristoranti, delle migliori pizzerie e delle migliori gelaterie della Maremma e della Val di Cornia.

Come votare – Dal 2 luglio e fino al 31 agosto si apre la seconda fase, quella delle finali. Le prime dieci attività delle quattro categorie si sfideranno in sondaggio e per ogni categoria IlGiunco.net consegnerà il riconoscimento di “BEST in Maremma” a chi raggiungerà il primato nella sua categoria. Il riconoscimento di “BEST in Maremma” sarà consegnato poi durante uno degli eventi pubblici che saranno organizzati da IlGiunco.net nei mesi successivi.

Ecco le quattro finali, clicca nella categoria che di interessa e poi vota: