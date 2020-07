Al posto del guado sorgerà un ponte: via ai lavori sul torrente

CINIGIANO – Lunedì 6 luglio verranno affidati i lavori per la costruzione del ponte sul torrente Trisolla, nel comune di Cinigiano. I lavori saranno affidati alla ditta che si è aggiudicata l’appalto. In pochi giorni, quindi sarà allestito il cantiere che, secondo gli accordi, dovrà concludere l’intervento nell’arco di 120 giorni lavorativi (nella foto sopra come verrà il ponte, in quella sotto come è ora).

L’intervento radicale, studiato dal Consorzio 6 Toscana Sud, in collaborazione con il Comune di Cinigiano, con il via libera della sopraintendenza e del Genio Civile «farà sparire i vecchi e inadeguati tubi che oggi compongono il guado per lasciare il posto a una nuova struttura prefabbricata, modulare e a prova di piena».