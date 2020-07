A Magliano nasce il circolo Fratelli d’Italia “Maglio Tricolore”

MAGLIANO IN TOSCANA – Si è costituito oggi, lunedì 6 luglio, a Magliano in Toscana, il circolo di Fratelli d’Italia, denominato ‘Maglio Tricolore’. A darne l’annuncio è il presidente provinciale di FdI, Fabrizio Rossi. Il coordinatore nominato è Federica Simoni, da sempre vicina alle posizioni di Fratelli d’Italia e da oggi alla guida del neonato circolo territoriale.

“Aver costituito nel nostro comune un circolo di FdI – dice Federica Simoni – è un fatto molto importante per la nostra realtà, e soprattutto da segnale politico ben preciso alla comunità di Magliano e frazioni. Se poi pensiamo che gli iscritti sono costituiti anche da una buona fetta di giovani, la nostra soddisfazione è ancora più ampia”.

“Questo è il segno – continua il neo coordinatore – che in questi ultimi anni la politica portata avanti da Fratelli d’Italia e da Giorgia Meloni è, oltre che coerente, una politica concreta e vincente, nella quale mi riconosco in quanto donna, madre e cristiana. Anche Magliano aveva bisogno di essere rappresentata nel panorama della destra provinciale, e adesso con l’ufficializzazione del circolo, abbiamo potuto concretizzare questa idea”.

“Continueremo a lavorare uniti – conclude Federica Simoni – e a continuare quel percorso iniziato assieme alle altre forze del centrodestra maglianese. Assieme a me ci sarà la vice-coordinatore Laura Biagiotti e molti altri “.

“Aver gettato le basi anche a Magliano – commenta il presidente provinciale, Fabrizio Rossi –, un comune della nostra provincia tra l’altro molto attivo e ricco di storia, per il nostro partito rappresenta un passo molto importante. Fratelli d’Italia è in forte crescita sia a livello nazionale, sia a livello locale. Siamo da sempre in sinergia con l’idea di un centrodestra pronto a nuove sfide, a partire da quella imminente delle regionali del prossimo settembre, dove sosteniamo con forza la candidatura di Susanna Ceccardi alla guida della Toscana”.

“Ci costituiamo a Magliano in Toscana – conclude Fabrizio Rossi –, un comune che da sempre ha avuto una vasta rappresentanza di militanti e lo facciamo con un circolo che vede alla guida una giovane donna. Saremo un valore aggiunto per la coalizione e per i maglianesi che potranno sempre contare sulla nostra serietà, coerenza e affidabilità nel portare avanti le nostre idee e le nostre battaglie per il territorio”.