Toscana2020: Giani sopra il 40%, Lega, secondo partito, sfiora il 20%

GROSSETO – Si è concluso ieri sera (sabato 6 luglio) alla mezzanotte il secondo sondaggio che il nostro giornale ha dedicato al voto delle regionali dei prossimi 20 e 21 settembre.

Ai nostri lettori abbiamo posto due domande, la prima: Quale partito votereste alle elezioni regionali della Toscana?; la seconda: Chi voterebbe tra questi candidati presidente?. Come metodo di voto abbiamo scelto i moduli di Google con la limitazione ad un unico voto per utente registrato ai servizi di Google. Quindi non erano possibili voti multipli da uno stesso account Google. Il sondaggio è stato aperto martedì 30 giugno e chiuso alla mezzanotte di sabato 7 luglio. Un intervallo temporale di cinque giorni.

Nota bene: Ricordiamo che la nostra iniziativa, indipendentemente dai risultati, non è basata su un campione statistico in particolare e non ha valenza scientifica. È solamente un’opportunità che diamo ai nostri lettori per comprendere meglio fenomeni che ci riguardano e che riguardano il nostro territorio.

I risultati – Ecco come hanno votato i nostri lettori. Ad aver partecipato a questo primo sondaggio sono stati 525 utenti. Per quanto riguarda le scelte sui partiti o le liste i lettori hanno dato le seguenti indicazioni: Partito democratico 33,9%, Lega 19,5%, Toscana a Sinistra 16,3%, Fratelli d’Italia 10,8%, Leu 4,3%, Italia Viva 3,7%, Movimento 5 Stelle 3%, Forza Italia 2,4%, + Europa 2,3%, altri 3,8%.

Per la scelta del presidente della Regione questa è stata la scelta: Eugenio Giani (centrosinistra) 43,5%, Susanna Ceccardi (centrodestra) 33%, Tommaso Fattori (Toscana a sinistra) 17,7%, Irene Galletti (Movimento 5 Stelle) 2,6%, Altri 3,1%%.

I dati della prima rilevazione (16 / 20 giugno) – Da segnalare che rispetto al primo sondaggio di due settimane fa il campione si è notevolmente allargato. Da 306 si è passati a 575 utenti. Sui partiti queste erano le percentuali: Partito democratico 31,9%, Lega 16,6%, Fratelli d’Italia 11,4%, Leu 6,5%, Movimento 5 Stelle 5,5%, Italia Viva 5,2%, Forza Italia 1,6%, Azione 1,6%, +Europa 1,3%, Altri 18,2%.

Per la scelta del presidente della Regione questa è stata la scelta: Eugenio Giani (centrosinistra) 39,7%, Susanna Ceccardi (centrodestra) 29,3%, Tommaso Fattori (Toscana a sinistra) 16,9%, Irene Galletti (Movimento 5 Stelle) 5,5%, Altri 8,5%.