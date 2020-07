CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una spalla lussata, un paio di persone ferite al volto ed escoriazioni varie. Cinque giovani tra i 16 e i 18 anni sono stati trasferite in ospedale nella notte dalla Croce rossa di Castiglione della Pescaia e la Misericordia.

I cinque sono rimasti coinvolti in una rissa avvenuta alle 3 di notte in paese. Sembra che i dissapori siano partiti dalla lite tra alcune ragazze, avvenuta nella zona del lungo canale, davanti piazza Garibaldi. Le ragazze sono passate dalle parole ai fatti, prendendosi per i capelli. Ben presto sono arrivati fidanzati e amici che hanno iniziato a picchiarsi.

di 4 Galleria fotografica Rissa CdP







I due gruppi, composti da maremmani e turisti, sono arrivati alle mani. Uno di loro si è tolto la cintura, e ha preso a brandirla come un’arma, colpendo una persona sotto un occhio e un’altra al volto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e stanno indagando per stabilire la precisa dinamica dei fatti.