Viabilità e sicurezza, Benini: «Il nostro progetto prende forma con il teleallarme nei sottopassi e rotatorie»

FOLLONICA – “Con la realizzazione dei sistemi di teleallarme controllato al sottopasso di via Massetana comincia a prendere forma il nostro progetto legato alla viabilità e alla sicurezza urbana”.

Così Andrea Benini, candidato sindaco di Follonica della coalizione di centrosinistra, spiega l’entrata in funzione del primo pannello informativo che renderà più sicuri i sottopassi della città.

“Come avevamo già annunciato – continua Benini – il progetto che abbiamo in mente per la gestione della viabilità prevede, tra le altre cose, una serie di pannelli informativi nei sottopassi e da installare anche in alcune rotatorie, che si trovano in posizione strategica, per informare preventivamente i cittadini sulla situazione del traffico e della sicurezza di quel determinato punto”.

I pannelli potranno essere utilizzati anche per passare altre informazioni, quali ad esempio viabilità e situazioni dei parcheggi, favorendo il progetto Wayfinding’ per aiutare cittadini e turisti a orientarsi in città sia per raggiungere determinati luoghi sia per trovare il parcheggio più vicino.

“Questa delibera – continua Benini – è stata concepita, proposta e finanziata dalla nostra amministrazione grazie agli utili della farmacia comunale, con l’idea di dotare tutti i sottopassi di Follonica dello stesso sistema di allerta per le emergenze e aiutare gli automobilisti indicando loro la pericolosità del sottopasso in caso di allagamento. Non solo, perché grazie a questo sistema informativo i responsabili potranno conoscere la situazione dei sottopassi da remoto e ricevere l’allarme gestendo in tempo reale l’emergenza”.