Valentina Ferragni passa anche da Marina: «Il miglior tramonto in sella a un cavallo bianco»

MARINA DI GROSSETO – Una passeggiata a cavallo in spiaggia e in seguito l’aperitivo al tramonto, Valentina Ferragni, durante la sua breve vacanza in Maremma, ha fatto tappa anche a Marina di Grosseto per godersi il mare.

In occasione del suo soggiorno nelle Colline Metallifere, precisamente a Gavorrano, la star di Instagram che conta oltre tre milioni di follower, ha trascorso un pomeriggio tra la scuola di equitazione Cavallo Natura e il Kite Beach Fiumara, dove è stata accolta con molto entusiasmo.

Nel frattempo la Ferragni è rientrata a casa sua di Milano, ma sulle sue pagine social ha condiviso e promosso la provincia di Grosseto e le sue bellezze.